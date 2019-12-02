|
В Гродно начали восстанавливать старинный пруд, который был частью королевской резиденции
03.12.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно восстанавливают пруд на улице Репина, который когда-то был частью резиденции последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. В последнее время водоем мелел, а местные жители просили городские власти спасти место отдыха. И вот сейчас там начались работы,
В конце 80-х годов пруд уже пытались спасти, однако с каждым годом уровень воды падал, и в конце концов от водоема осталось лишь болото. Появилась даже идея засыпать пруд. Горожане высказались против, представители местной власти не стали спорить, а предложили оптимальное решение. Пруд сохранили — но глубину его уменьшат, чтобы там смогли расти водоросли. Сейчас там подсыпают грунт, позже будет сделана гидроизоляция, чтобы вода не просачивалась в землю.
Пруд на Репина когда-то находился на территории королевской усадьбы Августовок, а потом и одноименного поселка.
Рядом с прудом, за поляной, был орешник. Его кусты составляли основную часть леса, в котором черемуха и лиственные деревья были лишь небольшим дополнением. Благодаря этому у местных жителей водились орехи, земляника и грибы.
Со временем от каскадов остался один пруд, который также пользовался популярностью как у местных жителей, так и у горожан, которые приезжали сюда на прогулки. Позже водоем стал частью города.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно восстанавливают пруд на улице Репина, который был частью резиденции последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. В последнее время...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)