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Посмотрели, как оформили витрины к Новому году ЦУМ и ГУМ
03.12.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные универмаги оформляют витрины к Новому году. Мы посмотрели, как создают праздничное настроение ГУМ и ЦУМ.
ГУМ
Витрины здесь получились по мотивам картин художницы Анны Силивончик. Причем персонажи в двух витринах из шести остались здесь с
В этом году на создание новогоднего декора здесь потратили около 40 тысяч рублей, сообщили в магазине агентству
ЦУМ
Центральный универмаг за основу оформления витрин взял белые снежинки — похожие стояли в окнах и
TUT.BY уже несколько лет спрашивает читателей, чьи новогодние витрины им нравятся больше. В 2017 году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. В 2018-м — тоже ЦУМ, за который
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Столичные универмаги оформляют витрины к Новому году. Мы посмотрели, как создают праздничное настроение ГУМ и ЦУМ.
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