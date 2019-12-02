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Посмотрели, как оформили витрины к Новому году ЦУМ и ГУМ

03.12.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные универмаги оформляют витрины к Новому году. Мы посмотрели, как создают праздничное настроение ГУМ и ЦУМ.

ГУМ

Витрины здесь получились по мотивам картин художницы Анны Силивончик. Причем персонажи в двух витринах из шести остались здесь с осени — тогда универмаг сотрудничал с художницей впервые.

В этом году на создание новогоднего декора здесь потратили около 40 тысяч рублей, сообщили в магазине агентству «Минск-Новости».










ЦУМ

Центральный универмаг за основу оформления витрин взял белые снежинки — похожие стояли в окнах и в прошлом году. Сейчас экспозиция оформлена в партнерстве с несколькими брендами.






TUT.BY уже несколько лет спрашивает читателей, чьи новогодние витрины им нравятся больше. В 2017 году с небольшим перевесом победил ЦУМ, набрав 53% голосов. В 2018-м — тоже ЦУМ, за который проголосовали 77% опрошенных.

А что скажете про этот год?

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Чьи витрины вам больше нравятся?

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Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги оформляют витрины к Новому году. Мы посмотрели, как создают праздничное настроение ГУМ и ЦУМ.
 
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