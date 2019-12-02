Житель Лунинца нашел в квартире тело 30-летнего племянника и раненую мать

Источник материала: Tut.by

В Лунинце следователи устанавливают обстоятельства гибели 30-летнего мужчины, сообщил в телеграм-канале Следственный комитет .

3 декабря около 13.30 житель Лунинца обнаружил в квартире своих родственников тело 30-летнего племянника с признаками насильственной смерти, а также 78-летнюю мать с ножевыми ранениями.

Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая увезла пострадавшую в больницу. Ее состояние медики оценивают, как средней степени тяжести.

В квартире кроме пожилой женщины также находился 25-летний брат погибшего. Его задержали по подозрению в убийстве и покушении на убийство.