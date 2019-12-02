﻿ Выше среднего. Минобр доволен результатом, который показали белорусские школьники в исследовании PISA. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выше среднего. Минобр доволен результатом, который показали белорусские школьники в исследовании PISA

03.12.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские школьники показали достойный результат в международной исследовании PISA, в котором наша страна участвовала впервые, считает заместитель министра образования Александр Кадлубай. В апреле — мае 2018 года 15-летние подростки из Беларуси прошли тестирование, которое позволило оценить их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. Результаты получились выше среднего общемирового значения. А баллы учащихся из гимназий и лицеев оказались на уровне мировых лидеров — Китая, Сингапура и Эстонии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Международное исследование PISA проводится один раз в три года. В 2018-м Беларусь присоединилась к нему впервые. В исследовании участвовало 5803 десятиклассника из 236 учреждений образования. Среди них — 176 школ, 27 гимназий, 6 лицеев, 13 ссузов, 14 учреждений профессионально-технического образования.

— Выборка учреждений образования делалась незаинтересованной организацией из Соединенных Штатов Америки, — говорит Александр Кадлубай. — Кроме того, выборка 15-летних обучающихся, которые должны были пройти через тест, проводилась объективно заинтересованными организациями, заказчиком которых была Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР).

Школьники по всей Беларуси сдавали тест с 4 апреля по 18 мая 2018 года. Пройти его можно было на одном из двух государственных языков.

— Что представляло из себя само исследование? Тестовая часть, рассчитанная на два часа, по читательской, математической, естественнонаучной грамотности, анкетирование участника — 35 минут, анкетирование руководителя учреждения образования — 30 минут.

В общем рейтинге Беларусь заняла место в первой половине общемирового рейтинга.

— Наши участники продемонстрировали достаточно высокий уровень компетенций по всем трем направлениям иссследования, показав результаты, существенно превосходящие общемировые показатели.

Например, общемировой показатель по читательской грамотности среди всех стран — 454 балла. Белорусские школьники набрали 474.

— Нужно отметить, что результаты нашей страны статистически не отличаются от результатов участников из Италии, Венгрии, Литвы, Исландии и всего на пять баллов по тысячебальной школе ниже результатов школьников из Хорватии, России, Латвии.

По математической грамотности у белорусских школьников 472 балла и 38 позиция в мировом рейтинге, по естественнонаучной — 471 балл и 37 место.

— Какие у вас были ожидания перед публикацией результатов?

— В первую очередь мы ожидали объективных результатов. И не хуже, чем у Российской Федерации, когда она участвовала в первый раз в 2000-м году. В принципе, наши ожидания в этом аспекте оправдались. То, что Министерством образования было принято решение участвовать [в исследовании], уже говорит об открытости нашей системы образования и небоязни сравнения на мировом уровне.

По словам замминистра, в исследовании, которое пройдет в 2021 году, у Беларуси есть шансы улучшить свой результат «с учетом продуманных, взвешенных, выверенных мероприятий по развитию системы общего среднего образования».

— Тем не менее, Министерство не считает ключевой работу лишь по развитию и росту в направлении исследования PISA. Перед нашей системой образования стоит много других задач. Но поскольку PISA является элементом узнаваемости нашей системы в мировом рейтинге, мы считаем, что над этим также нужно работать и вставляем элементы по подготовке к этому исследованию в нашу систему образования.

По мнению Юрия Миксюса, директора Республиканского института контроля знаний, все учреждения образования Беларуси показали хороший результат. Среди лидеров — ученики белорусских гимназий и лицеев: их баллы сопоставимы с баллами сверстников из Китая, Сингапура и Эстонии, которые оказались на верхних строчках рейтинга.

— С этого момента система образования Республики Беларусь зафиксирована в системе координат мировой и ОСЭР. Хотел бы призвать нас всех проводить критику недостатков, которые мы замечаем, более конструктивно. Тот результат, который мы получили и еще проанализируем, позволит нам найти лучшее, что есть у лидеров.

По словам Юрия Миксюка, исследование поможет белорусской школе более точно определить болевые моменты и начать их решать.

— Есть ряд моментов, над которыми мы уже работаем и которые еще будут внедряться в систему образования. В частности, это специфика заданий PISA, которые ориентированы на действия в незнакомой ситуации, использование своих знаний в реальной жизни. Это мы считаем полезным. Поэтому такого рода задания должны быть освоены нашим учащимся, они должны быть готовы к ним в жизни.

Тигран Шмис, старший специалист в области образования Всемирного банка, при поддержке которого в нашей стране прошло исследование PISA, поздравил Беларусь с полученным результатом.

— Сегодня 79 стран получили свои результаты. Но самое важное не сам результат, а то, как страны на него отреагируют. Есть общеизвестная история про Германию. Представитель этой страны придумал исследование PISA. И немецкие школьники в первый раз заняли очень низкую позицию. Это в свое время назвали PISA-шоком. Но сегодня вы можете видеть, где находится Германия в этом рейтинге (20 место - Прим. TUT.BY). О чем это говорит? Любой результат дает нам возможность развития.

 
 
Ссылка на источник 115
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские школьники показали достойный результат в международной исследовании PISA, в котором наша страна участвовала впервые, считает заместитель министра...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посмотрели, как оформили витрины к Новому году ЦУМ и ГУМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика