Выше среднего. Минобр доволен результатом, который показали белорусские школьники в исследовании PISA

Источник материала: Tut.by

Белорусские школьники показали достойный результат в международной исследовании PISA, в котором наша страна участвовала впервые , считает заместитель министра образования Александр Кадлубай. В апреле — мае 2018 года 15-летние подростки из Беларуси прошли тестирование, которое позволило оценить их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. Результаты получились выше среднего общемирового значения. А баллы учащихся из гимназий и лицеев оказались на уровне мировых лидеров — Китая, Сингапура и Эстонии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Международное исследование PISA проводится один раз в три года. В 2018-м Беларусь присоединилась к нему впервые. В исследовании участвовало 5803 десятиклассника из 236 учреждений образования. Среди них — 176 школ, 27 гимназий, 6 лицеев, 13 ссузов, 14 учреждений профессионально-технического образования.

— Выборка учреждений образования делалась незаинтересованной организацией из Соединенных Штатов Америки, — говорит Александр Кадлубай. — Кроме того, выборка 15-летних обучающихся, которые должны были пройти через тест, проводилась объективно заинтересованными организациями, заказчиком которых была Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР).

Школьники по всей Беларуси сдавали тест с 4 апреля по 18 мая 2018 года. Пройти его можно было на одном из двух государственных языков.

— Что представляло из себя само исследование? Тестовая часть, рассчитанная на два часа, по читательской, математической, естественнонаучной грамотности, анкетирование участника — 35 минут, анкетирование руководителя учреждения образования — 30 минут.

В общем рейтинге Беларусь заняла место в первой половине общемирового рейтинга.

— Наши участники продемонстрировали достаточно высокий уровень компетенций по всем трем направлениям иссследования, показав результаты, существенно превосходящие общемировые показатели.

Например, общемировой показатель по читательской грамотности среди всех стран — 454 балла. Белорусские школьники набрали 474.

— Нужно отметить, что результаты нашей страны статистически не отличаются от результатов участников из Италии, Венгрии, Литвы, Исландии и всего на пять баллов по тысячебальной школе ниже результатов школьников из Хорватии, России, Латвии.

По математической грамотности у белорусских школьников 472 балла и 38 позиция в мировом рейтинге, по естественнонаучной — 471 балл и 37 место.

— Какие у вас были ожидания перед публикацией результатов?

— В первую очередь мы ожидали объективных результатов. И не хуже, чем у Российской Федерации, когда она участвовала в первый раз в 2000-м году. В принципе, наши ожидания в этом аспекте оправдались. То, что Министерством образования было принято решение участвовать [в исследовании], уже говорит об открытости нашей системы образования и небоязни сравнения на мировом уровне.

По словам замминистра, в исследовании, которое пройдет в 2021 году, у Беларуси есть шансы улучшить свой результат «с учетом продуманных, взвешенных, выверенных мероприятий по развитию системы общего среднего образования».

— Тем не менее, Министерство не считает ключевой работу лишь по развитию и росту в направлении исследования PISA. Перед нашей системой образования стоит много других задач. Но поскольку PISA является элементом узнаваемости нашей системы в мировом рейтинге, мы считаем, что над этим также нужно работать и вставляем элементы по подготовке к этому исследованию в нашу систему образования.

По мнению Юрия Миксюса, директора Республиканского института контроля знаний, все учреждения образования Беларуси показали хороший результат. Среди лидеров — ученики белорусских гимназий и лицеев: их баллы сопоставимы с баллами сверстников из Китая, Сингапура и Эстонии, которые оказались на верхних строчках рейтинга.

— С этого момента система образования Республики Беларусь зафиксирована в системе координат мировой и ОСЭР. Хотел бы призвать нас всех проводить критику недостатков, которые мы замечаем, более конструктивно. Тот результат, который мы получили и еще проанализируем, позволит нам найти лучшее, что есть у лидеров.

По словам Юрия Миксюка, исследование поможет белорусской школе более точно определить болевые моменты и начать их решать.

— Есть ряд моментов, над которыми мы уже работаем и которые еще будут внедряться в систему образования. В частности, это специфика заданий PISA, которые ориентированы на действия в незнакомой ситуации, использование своих знаний в реальной жизни. Это мы считаем полезным. Поэтому такого рода задания должны быть освоены нашим учащимся, они должны быть готовы к ним в жизни.

Тигран Шмис, старший специалист в области образования Всемирного банка, при поддержке которого в нашей стране прошло исследование PISA, поздравил Беларусь с полученным результатом.

— Сегодня 79 стран получили свои результаты. Но самое важное не сам результат, а то, как страны на него отреагируют. Есть общеизвестная история про Германию. Представитель этой страны придумал исследование PISA. И немецкие школьники в первый раз заняли очень низкую позицию. Это в свое время назвали PISA-шоком. Но сегодня вы можете видеть, где находится Германия в этом рейтинге (20 место - Прим. TUT.BY). О чем это говорит? Любой результат дает нам возможность развития.