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Нацбанк может ограничить белорусам выдачу кредитов

03.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По сравнению с предыдущим месяцем объем кредитной задолженности вырос на 255 млн рублей, с началом года – на 2 млрд рублей, а с ноябрем прошлого года – на 2 млрд 431 млн рублей. Задолженность по потребительским кредитам на 1 ноября составила 5 млрд 363 млн рублей. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 105 млн рублей, с началом года – на 978 млн, с прошлым годом – на 1 млрд 195 млн рублей. По кредитам на недвижимость белорусы должны банкам 8 млрд 236 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность выросла на 150 млн рублей, с началом года – на 1 млрд 25 млн рублей, с прошлым годом – на 1 млрд 236 млн рублей. Чтобы сдержать кредитный бум, в прошлом году Нацбанк пошел на некоторые ограничения. В частности, был введен показатель долговой нагрузки, согласно которому выплаты по займам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода клиента. При этом сам кредит мог быть выдан лишь в белорусских рублях. В главном банке страны не исключают, что могут пойти на дополнительные ограничения, если темпы кредитования ускорятся.

Фото Виталия ГИЛЯ

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Согласно данным Нацбанка, на 1 ноября этого года белорусы были должны банкам 13 млрд 599 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на...
 
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