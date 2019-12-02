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Почти готов последний из трех муралов на Каменной Горке. Оцените, как они смотрятся вместе
03.12.2019 18:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске дорисовали третий мурал на улице Притыцкого. Для этого триптиха организаторы опрашивали жильцов близлежащих домов, хотят ли они видеть росписи на фасаде. Большинство
Автор третьего мурала на Притыцкого Слим Сафонт — молодой, но уже знаменитый стрит-артист из Испании. Он работает в паре с коллегой Эдгаром Гоас Бланко. Работа почти завершена, осталось дорисовать руку мальчика.
По словам организаторов проекта, центральный образ — ребенок — главный символ будущего страны. Он — герой нового времени, которое наступает сегодня и будет продолжаться завтра. Рядом с ним — образ матери. Это работа о преемственности поколений, традициях и семейных ценностях.
Еще два граффити появились чуть раньше — это
Серия муралов, которые рисуют на фасадах трех 12-этажных жилых домов на улице Притыцкого возле метро «Каменная Горка», называется «Будучыня». Это совместный проект администрации Фрунзенского района Минска, стрит-арт-активистов Urban Myths и компании А1.
Идея проекта — показать современную Беларусь и ее движение в будущее через образы молодых людей, новых героев нового времени.
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Для этого триптиха организаторы опрашивали жильцов близлежащих домов, хотят ли они видеть росписи на фасаде. Большинство проголосовало за. Смотрим, что в итоге...
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