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Не сходило с уст политиков и экологов. Словарь Dictionary назвал слово года
03.12.2019 19:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрилагательное "экзистенциальный" становится словом года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionary. Об этом сообщает сайт электронного сборника.
Создатели словаря отмечают, что прилагательное имеет два значения. Согласно первому, экзистенциальный - это имеющий отношение к существованию. По другой трактовке, это что-либо действительно существующее и находящееся под угрозой. В этом году слово часто употребляли при обсуждении климатических изменений.
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Прилагательное "экзистенциальный" становится словом года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionary. Об этом сообщает сайт электронного сборника. ...
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