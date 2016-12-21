﻿﻿ Мэр Минска Шорец: «К концу 2017 года введем стадион «Динамо», на нем пройдет церемония открытия Европейских игр». 21.by
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Мэр Минска Шорец: «К концу 2017 года введем стадион «Динамо», на нем пройдет церемония открытия Европейских игр»

21.12.2016 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассказал о том, что в Минске будут построены новые спортивные объекты к Европейским играм-2019.

«Наша главная задача – построить легкоатлетический стадион «Динамо», где будет проходить церемония открытия, мы его к концу следующего года введем. Второй объект – Центр художественной гимнастики, его ввод намечен на середину 2018 года. Это будет действительно украшение города.

Создан оргкомитет по проведению Игр, обсуждаются объекты, которые могут быть задействованы в проведении спортивных соревнований. При подготовке к значимому спортивному событию будет учтен положительный опыт проведенного в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Предполагается также организовать зоны гостеприимства

Рассчитываем, что в этот период в Минск приедет большое количество гостей», – сказал Шорец.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре текущего года состоялось в Минске. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассказал о том, что в Минске будут построены новые спортивные объекты к Европейским играм-2019.

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