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Директор «Белшины» Мамонов: «Перед нами уже стоит задача вернуться в высшую лигу»

21.12.2016 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Белшины» Дмитрий Мамонов заявил о том, что перед командой уже поставлена задача вернуться в высшую лигу в следующем сезоне.

«Мы вылетели, но еще вернемся – такая задача перед нами уже стоит. С финансами ситуация благополучная: бюджет клуба останется на уровне прошлого сезона, и хоккейный проект в Бобруйске на его наполняемость никак не повлияет.

А вот команда изменится полностью. Состав будет абсолютно новый. Из какого уровня игроков, сказать пока трудно. Мы ведь еще даже с тренером не определились. Не факт, что им станет Эдуард Градобоев. Вариантов несколько. Идет обсуждение кандидатур. Вопрос очень серьезный, поэтому спешка здесь ни к чему. Нам предстоит определиться ко времени выхода команды из отпуска»,  – сказал Мамонов.

 
 
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Директор «Белшины» Дмитрий Мамонов заявил о том, что перед командой уже поставлена задача вернуться в высшую лигу в следующем сезоне.

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