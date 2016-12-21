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Уэбб пригласил бригаду Кульбакова на обслуживание матча чемпионата Саудовской Аравии

21.12.2016 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Один из матчей чемпионата Саудовской Аравии обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

Она получила специальное приглашение от директора судейского отдела федерации этой ближневосточной страны известного английского судьи Говарда Уэбба.

Кульбакову помогут его ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Завтра им предстоит отработать матч «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифака» (19.45) – третьей и шестой команды после 13 туров первенства.

 
 
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Один из матчей чемпионата Саудовской Аравии обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

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