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Уэбб пригласил бригаду Кульбакова на обслуживание матча чемпионата Саудовской Аравии
21.12.2016 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Один из матчей чемпионата Саудовской Аравии обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
Она получила специальное приглашение от директора судейского отдела федерации этой ближневосточной страны известного английского судьи Говарда Уэбба.
Кульбакову помогут его ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Завтра им предстоит отработать матч «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифака» (19.45) – третьей и шестой команды после 13 туров первенства.
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Один из матчей чемпионата Саудовской Аравии обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
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