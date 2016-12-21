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Сергей Рутенко подписал контракт с катарским клубом «Аль Каяда»

21.12.2016 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский гандболист Сергей Рутенко возобновит карьеру.

Спортсмен подписал контракт с амбициозным катарским клубом «Аль Каяда» до конца сезона.

Команда подписала двух игроков с опытом выступлений за «Барселону». Вторым стал вратарь Даниэль Шарич.

Главный тренер «Аль Каяды» Борис Денич имеет давнюю историю взаимоотношений с Сергеем Рутенко. Вместе они работали в «Горенье», «Целе» и сборной Словении.

Напомним, последним клубом Рутенкео был минский СКА. После чего спортсмен поддерживал форму самостоятельно и не исключал варианта, что может окончательно завершить карьеру спортсмена.

 
 
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Белорусский гандболист Сергей Рутенко возобновит карьеру.

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