Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренко поделился мнением о расставании минского «Динамо» с одним из ключевых хоккеистов Ником Бэйленом.

«Послевкусие от понедельничных событий, с одной стороны, забавное, с другой – философское. Забавно, что клуб еще несколько недель назад официально называл слухи о возможном расставании с Бэйленом «не соответствующим действительности». И ведь ничего не предъявишь. Мол, ну а что: тогда «не соответствовали», а теперь – опаньки… Философские же – к чему вообще в последний месяц клуб развернул столь активную кадровую чистку, которая вымела сразу троих легионеров: Крайчека, Лингле и Бэйлена? Паспортизация в этом контексте ни при чем: пусть за вычетом чеха двое и числились белорусами, зарабатывали-то оба как легионеры.

И вот здесь понедельничное же заявление «вечного и. о.» в динамовском руководстве Павла Бурбы выглядит сколь любопытным, столь и откровенным. Он объяснил расставание с Ником и двумя другими иностранцами немногим ранее «необходимостью сбалансировать платежную ведомость клуба как в нынешнем, так и в следующем сезоне». А это уже звоночек. Особенно если до завершения трансферного периода «Динамо» не подмахнет какого-нибудь варяга, котирующегося хотя бы, по КХЛовским меркам, выше среднего. Если нет – дело худо. Ибо стремление «сбалансировать» (читай: урезать), безусловно, стратегическое. Но когда оно накрывает клуб в разгар сезона, это не есть хорошо. Проще говоря, «няма грошай». И бог весть насколько остро «няма» – как говорится, следите за новостями об очередном разрыве.

Спасибо, я в курсе, что хоккейный и бюджетный годы не совпадают. Бюджетный тождественен календарному, то есть хоккейный клуб (любой – хоть КХЛ, хоть экстралиги) регулярно вынужден кроить казну на сезон из двух половинок – до декабря и с января. Тем же футболистам в этом смысле проще. Но от этого знания как-то не легче: тенденции нехорошие», – написал Федоренков в газете «Прессбол».

Почему Бэйлену и «Динамо» стало не по пути

Павел Бурба: «Расставание с Бэйленом, Лингле и Крайчеком во многом связано с необходимостью сбалансировать платежную ведомость «Динамо»

Алексей Шевченко: «У минского «Динамо» начались серьезные финансовые проблемы. Аукается желание некоторых людей порулить за счет других»