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Габовда попал в сферу интересов клубов из Греции, Кахахстана, Украины и Турции

21.12.2016 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Offside.by, полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионатов Греции, Казахстана, Израиля или Турции. Также к футболисту проявляют интерес команда украинской премьер-лиги.

В то же время в продолжении сотрудничества с футболистом заинтересовано и минское «Динамо». Переговоры о продлении контракта продолжаются.

Сам футболист комментировать информацию о переходе в другой чемпионат или возможном продолжении сотрудничества с «бело-голубыми» отказался.

Также известно, что предметный интерес к Габовде еще летом проявлял клуб из Израиля, однако «Динамо» отказалось отпускать футболиста.

Напомним, в завершившемся сезоне 27-летний полузащитник провел в составе «Динамо» в рамках чемпионата Беларуси 25 матчей, в которых отметился тремя результативным ударами и восемью голевым передачами.

В Лиге Европы принял участие в шести поединках, в которых баллами не отличился.

 
 
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Как стало известно Offside.by, полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионатов Греции, Казахстана, Израиля или...

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