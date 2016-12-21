Как стало известно Offside.by, полузащитник минского «Динамо» Юрий Габовда может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионатов Греции, Казахстана, Израиля или Турции. Также к футболисту проявляют интерес команда украинской премьер-лиги.

В то же время в продолжении сотрудничества с футболистом заинтересовано и минское «Динамо». Переговоры о продлении контракта продолжаются.

Сам футболист комментировать информацию о переходе в другой чемпионат или возможном продолжении сотрудничества с «бело-голубыми» отказался.

Также известно, что предметный интерес к Габовде еще летом проявлял клуб из Израиля, однако «Динамо» отказалось отпускать футболиста.

Напомним, в завершившемся сезоне 27-летний полузащитник провел в составе «Динамо» в рамках чемпионата Беларуси 25 матчей, в которых отметился тремя результативным ударами и восемью голевым передачами.

В Лиге Европы принял участие в шести поединках, в которых баллами не отличился.