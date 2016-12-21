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Андрей Бохно: «В первой лиге хотим играть в Микашевичах. Будем просить об этом федерацию»

21.12.2016 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Гранита» Андрей Бохно рассказал о будущем команды, которая по итогам сезона вылетела в первую лигу.

«Когда начинать подготовку к следующему сезону, еще не думали. Многое, в том числе и это, зависит от финансирования клуба. Наш бюджет по-прежнему будут наполнять как облисполком, так и предприятие «Гранит». Но, видимо, уже в меньшем объеме, чем раньше. На заводе тяжелая ситуация: нам не отдали даже то, что обещали в нынешнем году.

С ходу возвращаться в высшую лигу? В эти трудные времена для нас важнее рассчитаться с игроками, погасить все долги. Главное – найти средства на это, а там уж как-нибудь просуществуем.

А еще надо сконцентрироваться на переезде из Лунинца в Микашевичи. В первой лиге хотим играть именно там. По крайней мере будем стараться и просить об этом федерацию. Стадион в Микашевичах должны передать нашему клубу. На нем надо и поле довести до ума, и табло сделать. Пока есть трибуна – на 780 человек, с пластиковыми сиденьями. Если завод пойдет навстречу, установим еще одну напротив. Типовой каркас монтируется быстро – за два месяца.

Состав на новый сезон? Контракты у всех игроков закончились. Надо узнать, каким окажется бюджет клуба. От него и станем плясать. Тренерский штаб? Всякое может случиться. Возможно, Валерий Петрович будет искать и иные варианты», – сказал Бохно.

 
 
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Директор «Гранита» Андрей Бохно рассказал о будущем команды, которая по итогам сезона вылетела в первую лигу.

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