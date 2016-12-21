Минск, 21 декабря. Один из лучших гандболистов в истории суверенной Беларуси 35-летний Сергей Рутенко принял решение о продолжении спортивной карьеры и подписал контракт с катарским клубом "Аль Каяда" до конца нынешнего сезона.

Главный тренер "Аль Каяды" словенец Борис Денич хорошо знаком с белорусским гандболистом: вместе они работали в "Горенье", "Целе" и сборной Словении.

Последним клубом Рутенко, который с 2009 по 2015 год выступал за испанскую "Барселону", был минский СКА. После последнего сезона спортсмен стал свободным агентом, поддерживал форму самостоятельно и не исключал варианта, что может завершить карьеру спортсмена.

Рутенко считался одним из лучших гандболистов в Европе на протяжении многих лет. За свою карьеру он завоевал более четырех десятков различных титулов: серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2000), четырехкратный чемпион Словении (2001, 2003, 2004, 2005), трехкратный победитель Кубка Словении (2002, 2003, 2004), восьмикратный чемпион Испании (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), трехкратный победитель Кубка короля Испании (2008, 2010, 2014), восьмикратный победитель Кубка ASOBAL (2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014), пятикратный победитель Суперкубка Испании (2007, 2009, 2012, 2013, 2014), шестикратный победитель Лиги чемпионов (2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2015), четырехкратный победитель Суперкубка Европы (2004, 2005, 2006, 2008), двукратный победитель клубного чемпионата мира (2013, 2014).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гандболист Сергей Рутенко подписал контракт с катарским клубом "Аль Каяда" Минск, 21 декабря. Один из лучших гандболистов в истории суверенной Беларуси 35-летний Сергей Рутенко принял решение о продолжении спортивной карьеры и...

Александр Ванкович, БелаПАН.