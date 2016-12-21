﻿﻿ Гандболист Сергей Рутенко подписал контракт с катарским клубом "Аль Каяда". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гандболист Сергей Рутенко подписал контракт с катарским клубом "Аль Каяда"

21.12.2016 14:30 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 21 декабря. Один из лучших гандболистов в истории суверенной Беларуси 35-летний Сергей Рутенко принял решение о продолжении спортивной карьеры и подписал контракт с катарским клубом "Аль Каяда" до конца нынешнего сезона.

Главный тренер "Аль Каяды" словенец Борис Денич хорошо знаком с белорусским гандболистом: вместе они работали в "Горенье", "Целе" и сборной Словении.

Последним клубом Рутенко, который с 2009 по 2015 год выступал за испанскую "Барселону", был минский СКА. После последнего сезона спортсмен стал свободным агентом, поддерживал форму самостоятельно и не исключал варианта, что может завершить карьеру спортсмена.

Рутенко считался одним из лучших гандболистов в Европе на протяжении многих лет. За свою карьеру он завоевал более четырех десятков различных титулов: серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2000), четырехкратный чемпион Словении (2001, 2003, 2004, 2005), трехкратный победитель Кубка Словении (2002, 2003, 2004), восьмикратный чемпион Испании (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), трехкратный победитель Кубка короля Испании (2008, 2010, 2014), восьмикратный победитель Кубка ASOBAL (2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014), пятикратный победитель Суперкубка Испании (2007, 2009, 2012, 2013, 2014), шестикратный победитель Лиги чемпионов (2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2015), четырехкратный победитель Суперкубка Европы (2004, 2005, 2006, 2008), двукратный победитель клубного чемпионата мира (2013, 2014).


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 декабря. Один из лучших гандболистов в истории суверенной Беларуси 35-летний Сергей Рутенко принял решение о продолжении спортивной карьеры и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Федоренков: «Бурба объяснил расставание с Бэйленом желанием сбалансировать платежную ведомость. А это уже звоночек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика