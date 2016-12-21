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Максимов, Рябоконь и Демьяненко входят в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў»
21.12.2016 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў» входят сразу несколько украинских специалистов. В частности, председатель правления клуба Денис Шунто провел переговоры с Юрием Максимовым, который в минувшем сезоне возглавлял казахстанский «Тараз».
– Интерес от «Крумкачоў»? Шунто приезжал, мы разговаривали, но я не дал ответа. Вероятность того, что приму предложение, низкая, – сказал Максимов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.
По информации Tribuna.com, интерес к Максимову проявляет «Сталь». Ранее
Также «Крумкачы» проявляли интерес к Анатолию Демьяненко, однако стороны не пришли к соглашению. Еще одним кандидатом является экс-тренер минского «Динамо» Александр Рябоконь, который с 2012 года возглавляет «Десну», выступающую в первой лиге Украины.
Связаться с Рябоконем корреспонденту Tribuna.com на данный момент не удалось.
Ранее «Крумкачы» вели переговоры с возглавляющем сборную Беларуси (U-17)
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Как стало известно Tribuna.com, в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў» входят сразу несколько украинских специалистов.
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