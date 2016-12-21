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Максимов, Рябоконь и Демьяненко входят в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў»

21.12.2016 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў» входят сразу несколько украинских специалистов. В частности, председатель правления клуба Денис Шунто провел переговоры с Юрием Максимовым, который в минувшем сезоне возглавлял казахстанский «Тараз».

– Интерес от «Крумкачоў»? Шунто приезжал, мы разговаривали, но я не дал ответа. Вероятность того, что приму предложение, низкая, – сказал Максимов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем.

По информации Tribuna.com, интерес к Максимову проявляет «Сталь». Ранее сообщалось, что этот клуб также может возглавить Кучук. Ожидается, что вопрос с главным тренером «Стали» может разрешиться до Нового года.

Также «Крумкачы» проявляли интерес к Анатолию Демьяненко, однако стороны не пришли к соглашению. Еще одним кандидатом является экс-тренер минского «Динамо» Александр Рябоконь, который с 2012 года возглавляет «Десну», выступающую в первой лиге Украины.

Связаться с Рябоконем корреспонденту Tribuna.com на данный момент не удалось.

Ранее «Крумкачы» вели переговоры с возглавляющем сборную Беларуси (U-17) Кириллом Альшевским, а также Влалимиром Журавлем и Олегом Кубаревым до того, как они подписали контракты с брестским «Динамо» и «Шахтером» соответственно. После этого руководство «Крумкачоў» решило сконцентрироваться на поиске тренера из ближнего зарубежья и в данный момент этот вектор является основным.

 

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў» входят сразу несколько украинских специалистов.

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