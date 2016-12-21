Белорусская тай-боксерша Алена Лешкевич, которая 16 декабря в Гонконге завоевала пояс Интерконтинентальной чемпионки среди профессионалов по версии IPCC, рассказала о своем заработке.

– Год для вас выдался очень успешным. В мае победили на чемпионате мира по муай-тай в Швеции. На том же турнире золото завоевал Виталий Гурков. Осенью вы завоевали золото на чемпионате Европы. Какие премии за все это вам выплатило государство?

– Если честно, мне не заплатили ни за мир, ни за Европу.

– Как так? Вы же победили в финале чемпионата мира сильную тайку Суфисару Конфлак. За золото на чемпионате мира мужчины получали премию в 5300 рублей. За первое место на чемпионате Европы – 3500.

– По нашим законам, нужно было, чтобы в моем весе на чемпионатах было не менее восьми бойцов. У меня было шесть человек. Вот из-за этого премию я не получила. Хотя из-за чемпионата Европы не поехала в свадебное путешествие. Была дома, готовилась. Пришлось немало потратить на питание, витамины и так далее.

– Нам известно, что чемпион мира в составе сборной Беларуси зарабатывает в месяц 1350 рублей. 450 – это ставка в Минспорта. 800 – президентская стипендия.

– Раньше я стояла на стипендии президентского спортивного клуба. И вот что получилось: как раз, когда я победила на всех чемпионатах, меня с этой стипендии сняли.

– Вы не шутите?

– Нет, вот так получилось. Теперь я работаю за 400 рублей в месяц в спортивной команде внутренних войск МВД Беларуси, – сказала Лешкевич.

Вспыльчивая белоруска, ставшая интерконтинентальной чемпионкой по муай-тай среди профи