На заседании исполкома Белорусской федерации гандбола была внесена важная поправка в «правило левшей». Сообщил журналист «Прессбола» Сергей Новиков.

«По предложению БГК имени Мешкова это положение уточнили. Если игрок, заявленный как на оговоренную позицию, теряет трудоспособность из-за травмы, полученной во время вызова в национальную сборную, его клуб освобождается от выполнения «правила левшей» до выздоровления гандболиста. На практике в ближайшие месяцы это уточнение может стать актуальным (тьфу-тьфу-тьфу) в приложении лишь к двум сборникам: армейцу Артуру Карвацкому и мешковцу Сергею Шиловичу.

Голосование исполкома за введение поправки не было единогласным. Против высказался главный тренер сборной Юрий Шевцов», – сказал Новиков.

Напомним, данное правило эксклюзивно принято лишь в чемпионате Беларуси и обязывает каждую команду проводить первые 15 минут матча с использованием на позиции правого полусреднего игрока ростом не ниже 190 сантиметров, бросающего левой рукой.