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БФГ внесла поправку в «правило левшей», Шевцов высказался против
21.12.2016 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
На заседании исполкома Белорусской федерации гандбола была внесена важная поправка в «правило левшей». Сообщил журналист «Прессбола» Сергей Новиков.
«По предложению БГК имени Мешкова это положение уточнили. Если игрок, заявленный как на оговоренную позицию, теряет трудоспособность из-за травмы, полученной во время вызова в национальную сборную, его клуб освобождается от выполнения «правила левшей» до выздоровления гандболиста. На практике в ближайшие месяцы это уточнение может стать актуальным (тьфу-тьфу-тьфу) в приложении лишь к двум сборникам: армейцу Артуру Карвацкому и мешковцу Сергею Шиловичу.
Голосование исполкома за введение поправки не было единогласным. Против высказался главный тренер сборной Юрий Шевцов», – сказал Новиков.
Напомним, данное правило эксклюзивно принято лишь в чемпионате Беларуси и обязывает каждую команду проводить первые 15 минут матча с использованием на позиции правого полусреднего игрока ростом не ниже 190 сантиметров, бросающего левой рукой.
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На заседании исполкома Белорусской федерации гандбола была внесена важная поправка в «правило левшей».
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