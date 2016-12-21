МИНСК, 21 дек – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" одержал победу на выезде над новосибирской "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Александр Павлович (31-я минута), Андрей Степанов (32) и Дмитрий Коробов (34). У хозяев шайбу забросил Максим Шалунов (1).

Сирена! Сегодня мы побеждаем 3:1! Всем спасибо! — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 21 декабря 2016 г.

Данная победа стала для минских динамовцев четвертой подряд в чемпионате КХЛ.

В следующем матче "Сибирь" сыграет 23 декабря дома с финским "Йокеритом", а минское "Динамо" в тот же день встретится на выезде с омским "Авангардом".