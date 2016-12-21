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ХК "Динамо-Минск" одержал четвертую победу подряд в КХЛ

21.12.2016 18:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" одержал победу на выезде над новосибирской "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Александр Павлович (31-я минута), Андрей Степанов (32) и Дмитрий Коробов (34). У хозяев шайбу забросил Максим Шалунов (1).

Данная победа стала для минских динамовцев четвертой подряд в чемпионате КХЛ.

В следующем матче "Сибирь" сыграет 23 декабря дома с финским "Йокеритом", а минское "Динамо" в тот же день встретится на выезде с омским "Авангардом".

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные хоккеисты на выезде переиграли в Новосибирске местный клуб "Сибирь".

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