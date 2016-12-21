В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло «Сибирь» (3:1).

Таким образом, победная серия минчан теперь составляет 4 игры. Ранее они победили «Слован», «Медвешчак» и «Кузню».

Сейчас команда Крэйга Вудкрофта занимает 5-е место на Западе, набрав в 41 матче 70 очков.

Послезавтра «Динамо» будет играть в Омске против «Авангарда».