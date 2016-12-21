﻿﻿ КХЛ. Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

КХЛ. Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд

21.12.2016 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло «Сибирь» (3:1).

Таким образом, победная серия минчан теперь составляет 4 игры. Ранее они победили «Слован», «Медвешчак» и «Кузню».

Сейчас команда Крэйга Вудкрофта занимает 5-е место на Западе, набрав в 41 матче 70 очков. 

Послезавтра «Динамо» будет играть в Омске против «Авангарда».

 
 
Ссылка на источник 131
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло «Сибирь» (3:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» занимает второе место в Европе по средней посещаемости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика