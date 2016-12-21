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КХЛ. Минское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд
21.12.2016 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло «Сибирь» (3:1).
Таким образом, победная серия минчан теперь составляет 4 игры. Ранее они победили «Слован», «Медвешчак» и «Кузню».
Сейчас команда Крэйга Вудкрофта занимает 5-е место на Западе, набрав в 41 матче 70 очков.
Послезавтра «Динамо» будет играть в Омске против «Авангарда».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло «Сибирь» (3:1).
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