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Минское «Динамо» занимает второе место в Европе по средней посещаемости

21.12.2016 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» занимает второе место в Европе по средней посещаемости.

В среднем за играми «зубров» на «Минск-Арене» в этом сезоне наблюдают 13111 зрителей или 86,9% от максимальной вместимости.

Отметим, что сразу 13 команд КХЛ попали в тридцатку самых посещаемых клубов хоккейной Европы. Самой посещаемой командой Старого Света уже пятнадцать лет является швейцарский «Берн». Средняя аудитория команды практически никогда не падает ниже 16 тысяч.

Минское «Динамо» занимает второе место в Европе по средней посещаемости

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» занимает второе место в Европе по средней посещаемости.

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