Минское «Динамо» занимает второе место в Европе по средней посещаемости.

В среднем за играми «зубров» на «Минск-Арене» в этом сезоне наблюдают 13111 зрителей или 86,9% от максимальной вместимости.

Отметим, что сразу 13 команд КХЛ попали в тридцатку самых посещаемых клубов хоккейной Европы. Самой посещаемой командой Старого Света уже пятнадцать лет является швейцарский «Берн». Средняя аудитория команды практически никогда не падает ниже 16 тысяч.



