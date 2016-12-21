Главным тренером «Гомеля» стал Вячеслав Геращенко.

Напомним, весной 2016-го года специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Белшины», а в августе 2016 года возглавил «Лиду». С лидчанами Геращенко занял шестое место в первой лиге чемпионата страны.

В разные годы он был тренером «Савита», «Орши», а также возглавлял дублирующий состав БАТЭ и могилевский «Днепр».

Контракт со специалистом подписан на 1 год.