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Геращенко назначен главным тренером «Гомеля»

21.12.2016 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главным тренером «Гомеля» стал Вячеслав Геращенко.

Напомним, весной 2016-го года специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Белшины», а в августе 2016 года возглавил «Лиду». С лидчанами Геращенко занял шестое место в первой лиге чемпионата страны.

В разные годы он был тренером «Савита», «Орши», а также возглавлял дублирующий состав БАТЭ и могилевский «Днепр».

Контракт со специалистом подписан на 1 год.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главным тренером «Гомеля» стал Вячеслав Геращенко.

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