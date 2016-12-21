Новичок «Юности» Эрик Шевченко объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Юности».

— Чем привлек вас вариант продолжения карьеры в «Юности»?

— Я знаю задачи клуба. Хотелось бы уже что-нибудь выиграть. Поэтому выбрал минскую. А не какую-либо другую команду.

— Что знали о клубе, чемпионате Беларуси?

— В экстралиге я дебютировал еще в 18 лет, и уже тогда знал, что такое «Юность». Сейчас же каждый может прийти в домашний дворец минчан и увидеть все достижения клуба — сколько завоевано чемпионств, сколько взято трофеев. Само название «Юность» что-то да значит, правильно?

Да, знаю, что в чемпионате Беларуси команды нижней шестерки по своему уровню «так себе». Но в сильнейшей группе соперники примерно равные, и проходных матчей просто нет. Такие игры закончились. Остались только битвы.

— Доселе ваш лучший сезон — и по личной результативности, и по командному результату — был в карагандинской «Сарыарке»…

— Да. Поехал в Казахстан, так как знал, какие у команды задачи в ВХЛ — только первое место. Состав у нас был — на голову сильнее остальных. Был уверен, что мы выиграем Кубок Братина. Но в полуфинале плей-офф потерпели неудачу. Тогда в клубе уволили главного тренера (Кирилл Двуреченский сменил Леонида Тамбиева – прим.), до сих пор не понимаю, почему.

Думаю, если бы первый остался, мы бы точно выиграли тогда. В целом же был хороший сезон: классная команда, сильные партнеры, атмосфера на арене на уровне, все получалось. Я набрал 22 (8+14) очка. Это что-то говорит о хоккеисте. Мне доверяли, давали много времени в большинстве. Когда игроку доверяют, он это чувствует, очки и голы приходят.

— Чего ждете от оставшейся части сезона?

— Надеюсь, что буду много играть. Буду стараться показывать лучшую игру, чтобы помочь «Юности» выиграть чемпионат.

— На «Чижовка-Арене» побывали?

— Да, видел раздевалку команды. Был очень впечатлен. Я скажу, что даже в НХЛ нет таких раздевалок, – заявил Шевченко.