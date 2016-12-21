﻿﻿ Крэйг Вудкрофт: «Хочу поблагодарить Андрея Скабелку и его команду за то, что они смогли пробудить у нас внутреннего зверя». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Хочу поблагодарить Андрея Скабелку и его команду за то, что они смогли пробудить у нас внутреннего зверя»

21.12.2016 19:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вукрофт поделился эмоциями после победы над «Сибирью» (3:1).

– Во-первых, хочу поблагодарить Андрея и его команду за то, что они смогли пробудить у нас внутреннего зверя. Хозяева избрали тактику устрашения с самого старта встречи, но обычно ты не можешь добиться положительно результата, действуя только в таком ключе. Мы смогли не поддаться и переломить ход встречи в нашу пользу.

Как я уже говорил, когда ты дерешься с одним из нас, ты дерешься со всеми: сегодня динамовцы смогли это доказать. Я рад тому, как ребята стояли друг за друга, мы были по-настоящему одним целым. Сегодня здорово сыграли все, начиная от Скривенса, заканчивая нападающими. Мы забрали из Новосибирска то, зачем приехали. Это была хорошая гостевая победа нашей команды.

– Крэйг, вы сказали, что «Сибирь» выбрала тактику устрашения, но по сути, потасовки возникали после того, как ваши игроки жестко играли против лидеров «Сибири». Была ли у вас тактика играть плотно и жестко против лидеров соперника?

– Я слышал много историй об играх в Новосибирске прежде, чем приехать сюда впервые. Такое течение матча не стало для нас неожиданностью, равно как и поведение «Сибири». Я с вами не соглашусь, у нас не было установки играть грубо. Когда ты выпускаешь игрока из низших звеньев против лидеров соперника – это не случайность. Ты получаешь ровно то, что заслуживаешь.

Вы должны знать, что с характером, которым обладают белорусские игроки, и мощью наших легионеров у вас нет шансов запугать нашу команду. Это должно быть ясно. Ты дерешься с одним из нас – дерешься со всеми, это тоже понятно. Ты можешь попробовать все, что угодно, но это не сработает. Ты должен попробовать, – заявил Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вукрофт поделился эмоциями после победы над «Сибирью» (3:1).

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