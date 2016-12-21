Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:3).

«Когда ты выиграл, конечно, ты можешь говорить что хочешь, а мои слова будут как оправдание для бедных. Много говорить не хочется. Минчане вышли и начали провоцировать нас, мы видели их игры, мы готовились к этому. Все наши ребята были готовы.

Виталик Меньшиков – молодец, сумел вступиться за наших ребят. Игра в начале была грязной. Когда ты не забиваешь, очень сложно рассчитывать на победу. У соперника здорово сыграл вратарь, а у нас на протяжении сезона есть претензии к нападающим.

Конечно, можно пытаться выиграть и со счетом 1:0, но это не всегда получается. Соперник здорово сыграл на контратаках и забил свои голы, а третий период они уже играли по счету и удерживали игру. Нам было достаточно сложно преодолеть их оборону. Команда соперника выиграла заслуженно, с чем я их и поздравляю», – сказал Скабелка.