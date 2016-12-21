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Жозе Моуринью: «Деньги в Китае привлекают всех, но в 53 года я еще слишком молод, чтобы ехать туда»

21.12.2016 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о возможном продлении сотрудничества с английским клубом.

«Мне предлагали новый контракт? Нет, они не сделали этого! И я на это не рассчитывал, поскольку у меня на руках есть одно трехлетнее соглашение.

Тем не менее, во время наших переговоров руководство дало мне почувствовать, что они рассчитывают на меня в долгосрочной перспективе. И поэтому у меня с того момента было и есть ощущение, что я задержусь здесь больше, чем на три года.

Они знают, что я люблю это, во всех аспектах люблю свою работу в «МЮ». Они знают, что если однажды они принесут мне новый контракт, я его подпишу. Никакие советчики мне не потребуются, потому что мне правда все это нравится.

Деньги в Китае привлекают всех, но я больше люблю футбол на самом высоком уровне. В 53 года я еще слишком молод, чтобы отправляться в Китай», — отметил Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о возможном продлении сотрудничества с английским клубом.

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