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Норвегия хочет, чтобы IBU лишил Россию соревнований и дисквалифицировал биатлонистов из доклада Макларена

21.12.2016 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Союз биатлонистов Великобритании (BBU) опубликовал заявление в связи с допинговым скандалом в России, в нем также сообщается о требованиях федераций Чехии и Норвегии к Международному союзу биатлонистов (IBU).

«Вечером 19 декабря IBU был проинформирован о том, что Совет Союза биатлонистов Великобритании принял единогласное решение о пропуске 8-го этапа Кубка мира в Тюмени.

Решение было принято после того, как российские биатлонисты, выступающие на Кубке мира, сделали вводящие в заблуждение и непорядочные заявления о том, что доклад Макларена связан с политикой, а не спортом, а также после того, как российская биатлонистка, победившая в спринте в Нове Место, была освистана болельщиками.

20 декабря Союз биатлонистов Чехии принял решение о том, что чешские биатлонисты не будут выступать в России до того момента, пока WADA и МОК не одобрят антидопинговую работу в этой стране.

Сегодня Норвегия потребовала, чтобы IBU лишил Россию биатлонных соревнований и незамедлительно дисквалифицировал всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена. Если этого не произойдет, Норвегия будет рассматривать бойкот соревнований в России.

Мы будем удивлены и очень разочарованы, если IBU не согласится с перечисленными комментариями и не перенесет юниорский чемпионат мира из Острова и Кубок мира из Тюмени», – говорится в сообщении.

 
 
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Союз биатлонистов Великобритании (BBU) опубликовал заявление в связи с допинговым скандалом в России, в нем также сообщается о требованиях федераций Чехии и...

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