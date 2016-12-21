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Бэйлен подписал контракт с шведским «Векше»

21.12.2016 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен подписал контракт с шведским «Векше».

Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона 2017/18.

Напомним, ранее за этот клуб выступал нападающий Джефф Плэтт, который недавно перешел в московский ЦСКА.

 
 
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Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен подписал контракт с шведским «Векше».

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