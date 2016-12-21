Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему назначил Максима Рыженкова первым заместителем руководителя Администрации.

«В Администрации президента идеологическая составляющая очень важна. Культура, спорт и здравоохранение – это главная основа нашей идеологии. Не болтовня по «ящику» или писанина в СМИ. Это тоже важно, но должно быть все честно и объективно. Ничто так не поднимает дух народа, как победа нашего спортсмена на чемпионате мира или Олимпийских играх.

У вас, Максим Владимирович, есть опыт и организаторские способности, несмотря на некоторые провалы в спорте. Это, конечно, не столько ваша вина, как, наверное, всех нас. Но меня подкупает ваша ответственность и переживание за дело. А также энергия, с которой вы работаете», – сказал Лукашенко.