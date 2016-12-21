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Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и другие результаты
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В 16-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Аугсбургом», а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии
16-й тур
- Дата проведения
-
21 декабря, 22.00, «Ауди-Шпортпарк»
- Голы:
-
0:1 –
34, пенальти Нидерлехнер,
0:2 –
41 Нидерлехнер,
1:2 –
53 Зуттнер.
Ингольштадт-04 –
Хансен, Матип, Рожер (Лескано, 46), Тиссеран, Хадерджонай, Моралес (Кристиансен, 36), Коэн, Зуттнер, Лекки, Гросс, Хинтерзеер (Киттель, 73).
Фрайбург –
Шволов, Штенцель, Гульде, Сеюнджю, Гюнтер, Филипп (Булут, 66), Хефлер, Франтц, Грифо, Хаберер (Петерсен, 54), Нидерлехнер (Геде, 78).
- Предупреждения:
-
Моралес
(20), Рожер
(42), Тиссеран
(67), Матип
(85), Штенцель
(88), Булут
(89).
- Дата проведения
-
21 декабря, 22.00, «Райн-Неккар-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
26 Вагнер,
1:1 –
87 Гнабри.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Зюле, Фогт, Хюбнер, Полянски, Кадержабек, Толян, Демирбай (Швеглер, 66), Амири (Атик, 82), Ут (Крамарич, 67), Вагнер.
Вердер –
Дробны, Велькович, Сане (Юханнссон, 76), Мойсандер, Бауэр, Баргфреде (Бартельс, 46), Юнузович, Гарсия, Крузе, Гнабри, Писарро (Гарсия, 90).
- Предупреждения:
-
Гарсия
(53), Бартельс
(73), Хюбнер
(77), Швеглер
(90).
- Дата проведения
-
21 декабря, 22.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
17 Алькантара,
2:0 –
25 Хаби Алонсо,
3:0 –
45, пенальти Левандовски.
Бавария –
Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Видаль (Киммих, 75), Хаби Алонсо, Роббен (Рибери, 46), Алькантара, Дуглас Коста, Левандовски.
РБ Лейпциг –
Гулачи, Бернардо, Ильзанкер, Орбан, Хальстенберг, Кейта (Кайзер, 46), Демме, Забитцер (Берк, 82), Форсберг, Вернер (Зельке, 59), Поульсен.
- Предупреждения:
-
Видаль
(56), Забитцер
(58).
- Удаление:
-
Форсберг
(30).
- Дата проведения
-
21 декабря, 22.00, «Олимпияштадион»
- Голы:
-
1:0 –
53 Платтенхардт,
2:0 –
66 Калу.
Герта –
Ярстейн, Пекарик, Хегелер, Штарк, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред, Штокер (Аллаги, 78), Дарида (Эссвайн, 82), Калу (Харагути, 90), Ибишевич.
Дармштадт –
Эссер, Федецкий, Нимайер, Сулу, Холланд, Гондорф, Вранчич (Юнгвирт, 76), Сиригу, Розенталь (Безяк, 71), Хеллер, Шипплок (Бен-Хатира, 67).
- Предупреждения:
-
Платтенхардт
(42), Федецкий
(65), Сулу
(71), Нимайер
(90).
- Дата проведения
-
21 декабря, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Голы:
-
1:0 –
21 Модест,
1:1 –
44 Венделл.
Кельн –
Кесслер, Соренсен, Маврай, Хайнц, Ольковски, Озджан, Хектор, Рауш, Осако, Модест, Руднев (Цоллер, 68).
Байер –
Лено, Хенрихс, Драгович, Топрак, Венделл, Чалханоглу, Юрченко, Кампль (Эрнандес, 63), Хавертц, Мехмеди (Похьянпало, 85), Брандт.
- Дата проведения
-
20 декабря, 22.00, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
18 Хргота,
2:0 –
75 Баркок,
3:0 –
85 Хргота.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Чендлер, Абраам, Вальехо, Очипка, Маскарель, Хасебе, Фабиан, Гачинович (Баркок, 70), Ребич (Тарашай, 67), Хргота (Хусти, 90).
Майнц –
Лессль, Донати, Белль, Хак, Бросински, Гбамен, Латца, Онисиво (Озтуналы, 46), Малли (Самперио, 81), Де Бласис (Зайдель, 81), Кордоба.
- Предупреждения:
-
Хргота
(48), Ребич
(53), Маскарель
(64).
- Удаление:
-
Кордоба
(55).
- Дата проведения
-
20 декабря, 22.00, «Имтех Арена»
- Голы:
-
1:0 –
60 Мюллер,
2:0 –
82 Вуд,
2:1 –
89 Авдияй.
Гамбург –
Матения, Сакаи, Джуру, Юнг, Дуглас Сантос, Экдаль, Остжолек, Вальдшмидт (Вуд, 59), Мюллер, Костич (Спахич, 90), Грегорич (Ласогга, 88).
Шальке-04 –
Фэрманн, Керер, Хеведес, Колашинац, Гайс (Авдияй, 69), Шопф (Кайсара, 77), Баба, Горетцка, Бенталеб, Майер, Коноплянка (Резе, 89).
- Предупреждения:
-
Майер
(26), Юнг
(41), Шопф
(42), Керер
(75), Бенталеб
(78), Матения
(90).
- Дата проведения
-
20 декабря, 22.00, «Боруссия-Парк»
- Голы:
-
0:1 –
3 Калиджури,
1:1 –
52 Азар,
1:2 –
57 Гомес.
Боруссия М –
Зоммер, Эльведи (Дрмич, 82), Кристенсен, Вестергор, Корб, Штробль, Дауд, Вендт, Штиндль (Хан, 72), Азар, Раффаэл.
Вольфсбург –
Бенальо, Брума, Луис Густаво, Хорн, Гилавоги, Калиджури, Герхардт, Зегуин (Блашчиковски, 83), Арнольд, Дракслер (Кнохе, 90), Гомес (Майораль, 87).
- Предупреждения:
-
Арнольд
(12), Штиндль
(23), Брума
(33).
- Дата проведения
-
20 декабря, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
-
0:1 –
33 Чжи Дон Вон,
1:1 –
47 Дембеле.
Боруссия Д –
Вайденфеллер, Гинтер, Бартра (Бендер, 46), Мерино, Пулишич, Вайгль, Гетце, Шмельцер, Дембеле (Шюррле, 81), Обамеянг, Кагава (Кастро, 71).
Аугсбург –
Хитц, Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Стафилидис, Байер, Шмид, Кор (Качар, 78), Моравек (Фойльнер, 73), Тайгль, Чжи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 90).
- Предупреждения:
-
Байер
(52), Стафилидис
(65), Кагава
(69).
Таблица бундеслиги
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В 16-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Аугсбургом», а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».
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