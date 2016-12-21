﻿﻿ Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и другие результаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и другие результаты

21.12.2016 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 16-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Аугсбургом», а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

16-й тур

Ингольштадт-04 – Фрайбург 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
21 декабря, 22.00, «Ауди-Шпортпарк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34, пенальти Нидерлехнер, 0:2 – 41 Нидерлехнер, 1:2 – 53 Зуттнер.
Ингольштадт-04Хансен, Матип, Рожер (Лескано, 46), Тиссеран, Хадерджонай, Моралес (Кристиансен, 36), Коэн, Зуттнер, Лекки, Гросс, Хинтерзеер (Киттель, 73).
ФрайбургШволов, Штенцель, Гульде, Сеюнджю, Гюнтер, Филипп (Булут, 66), Хефлер, Франтц, Грифо, Хаберер (Петерсен, 54), Нидерлехнер (Геде, 78).
Предупреждения:
Моралес (20), Рожер (42), Тиссеран (67), Матип (85), Штенцель (88), Булут (89).
Хоффенхайм-1899 – Вердер 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
21 декабря, 22.00, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Вагнер, 1:1 – 87 Гнабри.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Зюле, Фогт, Хюбнер, Полянски, Кадержабек, Толян, Демирбай (Швеглер, 66), Амири (Атик, 82), Ут (Крамарич, 67), Вагнер.
ВердерДробны, Велькович, Сане (Юханнссон, 76), Мойсандер, Бауэр, Баргфреде (Бартельс, 46), Юнузович, Гарсия, Крузе, Гнабри, Писарро (Гарсия, 90).
Предупреждения:
Гарсия (53), Бартельс (73), Хюбнер (77), Швеглер (90).
Бавария – РБ Лейпциг 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
21 декабря, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Алькантара, 2:0 – 25 Хаби Алонсо, 3:0 – 45, пенальти Левандовски.
БаварияНойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Видаль (Киммих, 75), Хаби Алонсо, Роббен (Рибери, 46), Алькантара, Дуглас Коста, Левандовски.
РБ ЛейпцигГулачи, Бернардо, Ильзанкер, Орбан, Хальстенберг, Кейта (Кайзер, 46), Демме, Забитцер (Берк, 82), Форсберг, Вернер (Зельке, 59), Поульсен.
Предупреждения:
Видаль (56), Забитцер (58).
Удаление:
Форсберг (30).
Герта – Дармштадт 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
21 декабря, 22.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 53 Платтенхардт, 2:0 – 66 Калу.
ГертаЯрстейн, Пекарик, Хегелер, Штарк, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред, Штокер (Аллаги, 78), Дарида (Эссвайн, 82), Калу (Харагути, 90), Ибишевич.
ДармштадтЭссер, Федецкий, Нимайер, Сулу, Холланд, Гондорф, Вранчич (Юнгвирт, 76), Сиригу, Розенталь (Безяк, 71), Хеллер, Шипплок (Бен-Хатира, 67).
Предупреждения:
Платтенхардт (42), Федецкий (65), Сулу (71), Нимайер (90).
Кельн – Байер 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
21 декабря, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Модест, 1:1 – 44 Венделл.
КельнКесслер, Соренсен, Маврай, Хайнц, Ольковски, Озджан, Хектор, Рауш, Осако, Модест, Руднев (Цоллер, 68).
БайерЛено, Хенрихс, Драгович, Топрак, Венделл, Чалханоглу, Юрченко, Кампль (Эрнандес, 63), Хавертц, Мехмеди (Похьянпало, 85), Брандт.

 

Айнтрахт Ф – Майнц 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
20 декабря, 22.00, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Хргота, 2:0 – 75 Баркок, 3:0 – 85 Хргота.
Айнтрахт ФГрадецки, Чендлер, Абраам, Вальехо, Очипка, Маскарель, Хасебе, Фабиан, Гачинович (Баркок, 70), Ребич (Тарашай, 67), Хргота (Хусти, 90).
МайнцЛессль, Донати, Белль, Хак, Бросински, Гбамен, Латца, Онисиво (Озтуналы, 46), Малли (Самперио, 81), Де Бласис (Зайдель, 81), Кордоба.
Предупреждения:
Хргота (48), Ребич (53), Маскарель (64).
Удаление:
Кордоба (55).
Гамбург – Шальке-04 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
20 декабря, 22.00, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 60 Мюллер, 2:0 – 82 Вуд, 2:1 – 89 Авдияй.
ГамбургМатения, Сакаи, Джуру, Юнг, Дуглас Сантос, Экдаль, Остжолек, Вальдшмидт (Вуд, 59), Мюллер, Костич (Спахич, 90), Грегорич (Ласогга, 88).
Шальке-04Фэрманн, Керер, Хеведес, Колашинац, Гайс (Авдияй, 69), Шопф (Кайсара, 77), Баба, Горетцка, Бенталеб, Майер, Коноплянка (Резе, 89).
Предупреждения:
Майер (26), Юнг (41), Шопф (42), Керер (75), Бенталеб (78), Матения (90).
Боруссия М – Вольфсбург 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
20 декабря, 22.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3 Калиджури, 1:1 – 52 Азар, 1:2 – 57 Гомес.
Боруссия МЗоммер, Эльведи (Дрмич, 82), Кристенсен, Вестергор, Корб, Штробль, Дауд, Вендт, Штиндль (Хан, 72), Азар, Раффаэл.
ВольфсбургБенальо, Брума, Луис Густаво, Хорн, Гилавоги, Калиджури, Герхардт, Зегуин (Блашчиковски, 83), Арнольд, Дракслер (Кнохе, 90), Гомес (Майораль, 87).
Предупреждения:
Арнольд (12), Штиндль (23), Брума (33).
Боруссия Д – Аугсбург 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
20 декабря, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33 Чжи Дон Вон, 1:1 – 47 Дембеле.
Боруссия ДВайденфеллер, Гинтер, Бартра (Бендер, 46), Мерино, Пулишич, Вайгль, Гетце, Шмельцер, Дембеле (Шюррле, 81), Обамеянг, Кагава (Кастро, 71).
АугсбургХитц, Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Стафилидис, Байер, Шмид, Кор (Качар, 78), Моравек (Фойльнер, 73), Тайгль, Чжи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 90).
Предупреждения:
Байер (52), Стафилидис (65), Кагава (69).

 

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 16-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Аугсбургом», а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко – Рыженкову: «Подкупает ваша ответственность и переживание за дело. А также энергия, с которой работаете»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика