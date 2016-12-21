﻿﻿ Ягр: буду работать каждый день, чтобы играть в НХЛ до 50 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ягр: буду работать каждый день, чтобы играть в НХЛ до 50 лет

21.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" чех Яромир Ягр намерен работать каждый день, чтобы продолжить играть в Лиге до 50 лет, сообщает агентство "Р-Спорт" на TSN.

Накануне состоялся матч "Флорида Пантерз" — "Баффало" (4:3), в котором 44-летний спортсмен сделал три результативные передачи. Этот результат позволил хоккеисту занять второе место по набранным очкам (1887, 755 шайб и 1132 передачи) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав канадца Марка Мессье, уже завершившего карьеру. В итоге чешский форвард был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

"Может быть, когда я закончу карьеру, оглянувшись назад, я придам больше значение этому (достижению), но сейчас я наслаждаюсь каждым моментом. Я получил шанс играть в этой Лиге и сделаю все, что могу, чтобы остаться здесь. Знаю, когда я говорил, что собираюсь играть до 50 лет, все смеялись надо мной, но я буду работать каждый день, чтобы добиться этого", — сказал Ягр.

Первое место по набранным очкам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ занимает легендарный канадец Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне чешский форвард поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бомбардиров НХЛ, он уступает лидеру почти тысячу очков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Призовой фонд Australian Open вырос на 14%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика