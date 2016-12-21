МИНСК, 21 дек — Sputnik. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" чех Яромир Ягр намерен работать каждый день, чтобы продолжить играть в Лиге до 50 лет, сообщает агентство "Р-Спорт" на TSN.

Накануне состоялся матч "Флорида Пантерз" — "Баффало" (4:3), в котором 44-летний спортсмен сделал три результативные передачи. Этот результат позволил хоккеисту занять второе место по набранным очкам (1887, 755 шайб и 1132 передачи) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, догнав канадца Марка Мессье, уже завершившего карьеру. В итоге чешский форвард был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

"Может быть, когда я закончу карьеру, оглянувшись назад, я придам больше значение этому (достижению), но сейчас я наслаждаюсь каждым моментом. Я получил шанс играть в этой Лиге и сделаю все, что могу, чтобы остаться здесь. Знаю, когда я говорил, что собираюсь играть до 50 лет, все смеялись надо мной, но я буду работать каждый день, чтобы добиться этого", — сказал Ягр.

Only one man has more points in the @NHL .



His name is Wayne Gretzky. pic.twitter.com/cTAo1YUEmn — Florida Panthers (@FlaPanthers) 21 декабря 2016 г.

Первое место по набранным очкам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ занимает легендарный канадец Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи).