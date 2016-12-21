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Призовой фонд Australian Open вырос на 14%
21.12.2016 20:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Призовой фонд Australian Open-2017 (Открытый чемпионат Австралии по теннису) составил более 36 миллионов долларов США, сообщается на официальном
© Sputnik Антон Денисов
Турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований равен 50 миллионам австралийских долларов или 36,2 миллиона долларов США. По сравнению с прошлым годом он вырос на 14%.
Победители Australian Open-2017 в одиночном разряде у мужчин и женщин получат по 2,68 миллиона долларов. Финалисты заработают по 1,34 миллиона. Проигравшие в первом раунде турнира получат по 36 тысяч.
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Победители турнира в одиночном разряде получат почти 2,7 миллиона долларов, неудачники, вылетевшие в первом круге - всего 36 тысяч.
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