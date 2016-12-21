|
Минское "Динамо" выиграло у "Сибири" в матче чемпионата КХЛ
21.12.2016 18:41 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Четвертую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 21 декабря в Новосибирске белорусская команда выиграла у "Сибири" со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).
Шайбы забросили:
у гостей — Александр Павлович (30.08, ассистенты — Марк-Андре Граньяни, Мэтт Эллисон), Андрей Степанов (31.11, Роман Граборенко, Кирилл Готовец), Дмитрий Коробов (33.23, Андрей Степанов);
у хозяев — Максим Шалунов (0.26, Зак Бойчак).
Штрафное время: 21 — 13 (Матерухин, 3.43 (4 мин.), Шинкевич, 4.33, Павлович, 6.17 (4 мин.), Клинкхаммер, 9.22 (2+5 мин.), Скривенс, 11.01, Комаров, 37.27 — Меньшиков, 3.43 (4 мин.), Бойчак, 6.17 (4 мин.), Меньшиков, 9.22 (5 мин.)).
После 41 матча "Динамо" с 70 очками занимает 5-е место среди 14 команд Западной конференции (19 побед в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, разница шайб 116-106).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 38 (13+25), Матерухин — 29 (21+8), Клинкхаммер — 29 (16+13), Граньяни — 23 (1+22), Степанов — 21 (11+10), С.Костицын — 21 (4+17), Ковыршин — 15 (7+8), Лисовец — 15 (4+11), Павлович — 14 (6+8), Комаров — 10 (7+3), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Дрозд, Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Китаров — 3 (1+2), Готовец — 3 (0+3), Коробов — 2 (1+1), Скривенс — 2 (0+2), Волков, Граборенко, Улльстрём — по 1 (0+1).
23 декабря "Динамо" сыграет в Омске с "Авангардом".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 декабря. Четвертую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 21 декабря в Новосибирске белорусская команда выиграла у "Сибири" со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии