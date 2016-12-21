﻿﻿ «РБ Лейпциг» может пригласить 16-летнего нападающего «Минска» Кириленко. 21.by
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«РБ Лейпциг» может пригласить 16-летнего нападающего «Минска» Кириленко

22.12.2016 03:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16-летний нападающий «Минска» и юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко может оказаться в «РБ Лейпциге».

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Роман Нагучев. О подробностях перехода не сообщается.

Напомним, ранее в интервью Tribuna.com известный агент Николай Шпилевский упоминал о Кириленко и Ровдо, а также сообщал о том, что «хотел бы помочь раскрыть их талант».

В немецких СМИ об интересе «РБ Лейпцига» к Кириллу Кириленко не сообщалось.

 

 
Теги: Минск
 
 
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16-летний нападающий «Минска» и юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко может оказаться в «РБ Лейпциге».

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