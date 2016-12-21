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«РБ Лейпциг» может пригласить 16-летнего нападающего «Минска» Кириленко
22.12.2016 03:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
16-летний нападающий «Минска» и юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко может оказаться в «РБ Лейпциге».
Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Роман Нагучев. О подробностях перехода не сообщается.
Напомним, ранее в
В немецких СМИ об интересе «РБ Лейпцига» к Кириллу Кириленко не сообщалось.
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16-летний нападающий «Минска» и юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко может оказаться в «РБ Лейпциге».
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