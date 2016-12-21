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Лунев успешно прошел медосмотр в «Зените»

22.12.2016 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду днем вратарь «Уфы» Андрей Лунев успешно прошел медобследование в «Зените».

25-летнему футболисту предложен контракт на 4,5 года. Пока соглашение не подписано, есть вопросы по личным условиям. Ожидается, что переход будет оформлен официально в ближайшие дни.

Подробную статистику выступлений Лунева вы можете посмотреть здесь.

 
 
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В среду днем вратарь «Уфы» Андрей Лунев успешно прошел медобследование в «Зените».

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