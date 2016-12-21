В среду днем вратарь «Уфы» Андрей Лунев успешно прошел медобследование в .

25-летнему футболисту предложен контракт на 4,5 года. Пока соглашение не подписано, есть вопросы по личным условиям. Ожидается, что переход будет оформлен официально в ближайшие дни.

Подробную статистику выступлений Лунева вы можете посмотреть здесь .