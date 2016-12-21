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Лунев успешно прошел медосмотр в «Зените»
22.12.2016 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду днем вратарь «Уфы» Андрей Лунев успешно прошел медобследование в
25-летнему футболисту предложен контракт на 4,5 года. Пока соглашение не подписано, есть вопросы по личным условиям. Ожидается, что переход будет оформлен официально в ближайшие дни.
Подробную статистику выступлений Лунева вы можете посмотреть
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В среду днем вратарь «Уфы» Андрей Лунев успешно прошел медобследование в «Зените».
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