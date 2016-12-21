Президент WBA Жилберто Хесус Мендоса заявил, что победитель поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом.

«Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой», – сказал Мендоса.

Напомним, что одним из поясов на кону боя Кличко – Джошуа будет вакантный титул суперчемпиона WBA