Как сообщалось ранее , Максим Рыженков вернулся в Администрацию президента (с 2006 по 2012 он занимал должность начальника управления внешней политики в Администрации).

Пресс-секретарь НОК Анастасия Маринина отметила, что также Рыженков на общественных началах продолжит обязанности первого вице-президента НОК.

«Максим Владимирович на общественных началах будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК. На этой должности он будет до тех пор, пока не будет принято иное решение президентом НОК Александром Григорьевичем Лукашенко или же Исполкомом», — рассказала Маринина.