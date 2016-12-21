|
Пресс-секретарь НОК Маринина: «Рыженков будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК, пока Лукашенко не примет иного решения»
22.12.2016 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь НОК Анастасия Маринина отметила, что также Рыженков на общественных началах продолжит обязанности первого вице-президента НОК.
«Максим Владимирович на общественных началах будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК. На этой должности он будет до тех пор, пока не будет принято иное решение президентом НОК Александром Григорьевичем Лукашенко или же Исполкомом», — рассказала Маринина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь НОК Маринина: «Рыженков будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК, пока Лукашенко не примет иного решения»
Как сообщалось ранее, Максим Рыженков вернулся в Администрацию президента (с 2006 по 2012 он занимал должность начальника управления внешней политики в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии