|
НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» одолел «Юту» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на своей площадке победил «Милуоки», «Чикаго» уступил «Вашингтону».
«Сакраменто» на выезде с минимальной разницей обыграл «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
22 декабря, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Ирвинг (31 + 13 передач),
Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач),
Джефферсон (10),
Лиггинс (5),
Томпсон (5 + 15 подборов + 4 блок-шота) старт;
Шамперт (10),
Фрай (10),
Макрэй (8),
Данливи (5),
Фелдер (0),
Джонс (0).
- Милуоки
-
Адетокумбо (28),
Паркер (27),
Хенсон (4 + 8 подборов),
Снелл (3),
Деллаведова (2) старт;
Брогдон (11 + 7 передач),
Вон (8),
Монро (8 + 7 подборов),
Пламли (5),
Телетович (3),
Мэйкер (3),
Терри (0),
Новак (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (21 + 7 передач),
Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач),
Корвер (10 + 4 блок-шота),
Бэйзмор (9 + 4 блок-шота),
Сефолоша (4) старт;
Мускала (16),
Скотт (4),
Хардуэй (2),
Дилэйни (0),
Принс (0).
- Миннесота
-
Уиггинс (19 + 7 подборов),
ЛаВин (18),
Таунс (17 + 18 подборов + 6 потерь),
Дженг (12 + 9 подборов),
Рубио (10 + 8 передач + 6 потерь) старт;
Мухаммад (7),
Данн (6),
Бьелица (3).
- Дата проведения
-
22 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Джексон (18 + 7 передач),
Драммонд (13 + 19 подборов),
М-с Моррис (12),
Колдуэлл-Поуп (8),
Харрис (7) старт;
Луэр (18),
Смит (8),
Бэйнс (2),
Джонсон (0).
- Мемфис
-
Марк Газоль (38),
Грин (10 + 9 подборов),
Конли (9),
Аллен (6),
Парсонс (2) старт;
Харрисон (9 + 6 передач),
Дэниелс (6),
Рэндолф (6),
Картер (5),
Эннис (5),
Мартин (2).
- Дата проведения
-
22 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Батлер (20 + 11 подборов),
Уэйд (19),
Гибсон (17 + 11 подборов),
Лопес (6),
Рондо (3 + 10 передач) старт;
Миротич (11),
Макдермотт (10),
Фелисио (6),
Грант (5).
- Вашингтон
-
Уолл (23 + 9 передач),
Бил (21),
Гортат (14 + 11 подборов),
Портер (8),
М-ф Моррис (8 + 11 подборов) старт;
Торнтон (10),
Макклеллан (7),
Берк (6),
Смит (6),
Убре (4).
- Дата проведения
-
22 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (34 + 15 подборов),
Холидэй (23 + 10 передач),
Хилл (5),
Хилд (2),
Аженса (0) старт;
Джонс (21),
Фрэйзер (10),
Эванс (6),
Мур (6),
Гэллоуэй (3),
Каннингем (0),
Ашик (0).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач),
Адамс (12),
Роберсон (9 + 7 подборов),
Морроу (3),
Сабонис (3) старт;
Абринес (18),
Кантер (14 + 14 подборов),
Ловернь (10),
Кристон (6),
Грант (4).
- Дата проведения
-
22 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Хэйворд (28 + 10 подборов),
Гобер (17 + 14 подборов),
Мак (13),
Инглс (10),
Диао (4 + 8 передач) старт;
Лайлс (7),
Джонсон (6),
Нето (4),
Фэйворс (4).
- Сакраменто
-
Казинс (21 + 8 подборов),
Коллисон (8),
Барнс (8),
Маклемор (6),
Куфос (2) старт;
Лоусон (19),
Темпл (11),
Аффлало (8),
Толливер (6 + 7 подборов),
Коули-Стайн (5).
- Дата проведения
-
22 декабря, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Букер (28 + 7 передач),
Бледсоу (16 + 6 передач),
Такер (10),
Крисс (7),
Чендлер (3) старт;
Уоррен (19),
Найт (17),
Лень (9 + 4 блок-шота),
Дадли (2),
Юлис (0),
Барбоза (0),
Бендер (0),
Уильямс (0).
- Хьюстон
-
Харден (27 + 14 передач),
Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач),
Харрелл (17),
Андерсон (15),
Ариза (10) старт;
Гордон (24),
Нене (12),
Деккер (2),
Макдэниэлс (0),
Брюэр (0),
Уилджер (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (29 + 6 потерь),
Макколлум (13),
Пламли (10 + 7 подборов),
Харклесс (8 + 8 подборов),
Амину (5).
- Даллас
-
Барнс (28 + 7 подборов),
Уильямс (23),
Мэттьюз (16),
Финни-Смит (2),
Межри (2).
Таблица НБА
Статистика НБА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на своей площадке победил «Милуоки», «Чикаго» уступил «Вашингтону».
-
Президент предложил на 35% сократить чиновников
11:06, Sputnik Беларусь
-
Новая должность Кочановой, еще раз "по 500", снег в Сахаре - самое интересное за 21 декабря
07:00, Tut.by
-
Плюс-минус 10 лет. Показываем, как нас меняют удачные (и не очень) макияж и прическа
08:50, Tut.by
-
"Преданный государству человек". Эйсмонт прокомментировала назначения в Администрацию президента
19:25, Tut.by
-
Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой
10:18, Sputnik Беларусь
-
Сотни тысяч долларов в год: в Беларуси заработал "налог на болванки"
11:12, Tut.by
-
15 потрясных анекдотов, которыми стоит поделиться со всеми знакомыми
14:35, Фактрум
-
Тонут и часто ломаются: самые неудачные авианосцы в мире
08:06, Tut.by
-
Ставку единого налога для ИП в Минске увеличили на 12%
19:45, Sputnik Беларусь
-
Норвегия хочет, чтобы IBU лишил Россию соревнований и дисквалифицировал биатлонистов из доклада Макларена
20:37, Tribuna.com
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
Комментарии