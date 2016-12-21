﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» одолел «Юту» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» одолел «Юту» и другие результаты

22.12.2016 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на своей площадке победил «Милуоки», «Чикаго» уступил «Вашингтону».

«Сакраменто» на выезде с минимальной разницей обыграл «Юту».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Милуоки 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)
Дата проведения
22 декабря, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (31 + 13 передач), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Джефферсон (10), Лиггинс (5), Томпсон (5 + 15 подборов + 4 блок-шота)  старт; Шамперт (10), Фрай (10), Макрэй (8), Данливи (5), Фелдер (0), Джонс (0).
Милуоки
Адетокумбо (28), Паркер (27), Хенсон (4 + 8 подборов), Снелл (3), Деллаведова (2)  старт; Брогдон (11 + 7 передач), Вон (8), Монро (8 + 7 подборов), Пламли (5), Телетович (3), Мэйкер (3), Терри (0), Новак (0).

 

Атланта – Миннесота 84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)
Дата проведения
22 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач), Корвер (10 + 4 блок-шота), Бэйзмор (9 + 4 блок-шота), Сефолоша (4)  старт; Мускала (16), Скотт (4), Хардуэй (2), Дилэйни (0), Принс (0).
Миннесота
Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (18), Таунс (17 + 18 подборов + 6 потерь), Дженг (12 + 9 подборов), Рубио (10 + 8 передач + 6 потерь)  старт; Мухаммад (7), Данн (6), Бьелица (3).

 

Детройт – Мемфис 86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)
Дата проведения
22 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (18 + 7 передач), Драммонд (13 + 19 подборов), М-с Моррис (12), Колдуэлл-Поуп (8), Харрис (7)  старт; Луэр (18), Смит (8), Бэйнс (2), Джонсон (0).
Мемфис
Марк Газоль (38), Грин (10 + 9 подборов), Конли (9), Аллен (6), Парсонс (2)  старт; Харрисон (9 + 6 передач), Дэниелс (6), Рэндолф (6), Картер (5), Эннис (5), Мартин (2).

 

Чикаго – Вашингтон 97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)
Дата проведения
22 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Батлер (20 + 11 подборов), Уэйд (19), Гибсон (17 + 11 подборов), Лопес (6), Рондо (3 + 10 передач)  старт; Миротич (11), Макдермотт (10), Фелисио (6), Грант (5).
Вашингтон
Уолл (23 + 9 передач), Бил (21), Гортат (14 + 11 подборов), Портер (8), М-ф Моррис (8 + 11 подборов)  старт; Торнтон (10), Макклеллан (7), Берк (6), Смит (6), Убре (4).

 

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)
Дата проведения
22 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (34 + 15 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Хилл (5), Хилд (2), Аженса (0)  старт; Джонс (21), Фрэйзер (10), Эванс (6), Мур (6), Гэллоуэй (3), Каннингем (0), Ашик (0).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач), Адамс (12), Роберсон (9 + 7 подборов), Морроу (3), Сабонис (3)  старт; Абринес (18), Кантер (14 + 14 подборов), Ловернь (10), Кристон (6), Грант (4).

 

Юта – Сакраменто 93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)
Дата проведения
22 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мак (13), Инглс (10), Диао (4 + 8 передач)  старт; Лайлс (7), Джонсон (6), Нето (4), Фэйворс (4).
Сакраменто
Казинс (21 + 8 подборов), Коллисон (8), Барнс (8), Маклемор (6), Куфос (2)  старт; Лоусон (19), Темпл (11), Аффлало (8), Толливер (6 + 7 подборов), Коули-Стайн (5).

 

Финикс – Хьюстон 111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)
Дата проведения
22 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (28 + 7 передач), Бледсоу (16 + 6 передач), Такер (10), Крисс (7), Чендлер (3)  старт; Уоррен (19), Найт (17), Лень (9 + 4 блок-шота), Дадли (2), Юлис (0), Барбоза (0), Бендер (0), Уильямс (0).
Хьюстон
Харден (27 + 14 передач), Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (17), Андерсон (15), Ариза (10)  старт; Гордон (24), Нене (12), Деккер (2), Макдэниэлс (0), Брюэр (0), Уилджер (0).

 

Портленд – Даллас 95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)
Дата проведения
22 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (29 + 6 потерь), Макколлум (13), Пламли (10 + 7 подборов), Харклесс (8 + 8 подборов), Амину (5).
Даллас
Барнс (28 + 7 подборов), Уильямс (23), Мэттьюз (16), Финни-Смит (2), Межри (2).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на своей площадке победил «Милуоки», «Чикаго» уступил «Вашингтону».

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