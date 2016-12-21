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Сегодня Сафарьян в формате онлайн-конференции ответит на вопросы болельщиков

22.12.2016 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков.

«Во время дискуссии Сергея Сафарьяна и Максима Березинского первым заместителем председателя АБФФ было озвучено намерение изменить формат традиционных брифингов.

Начиная с текущего месяца Сергей Вагаршакович будет отвечать на вопросы, заданные не только журналистами, но и болельщиками. Всё будет происходить в формате онлайн-конференции в студии АБФФ-ТВ в присутствии нескольких представителей из числа болельщиков.

Первый брифинг в новом формате состоится 22 декабря в 15.00. Приглашаем принять участие представителей болельщиков футбольных клубов «Луч» и «Крумкачы».

До 14.00 дня брифинга можно оставлять свои вопросы. Сделать это может абсолютно любой желающий одним из следующих способов:

– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 22.12.2016г.»;

– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте.

Вопросы содержащие оскорбления и ненормативную лексику будут удаляться», – сообщает официальный сайт АБФФ.

 
 
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Сегодня первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков.

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