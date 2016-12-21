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Вудкрофт: мы забрали от "Сибири" то, зачем приехали

22.12.2016 08:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру своих подопечных против игроков "Сибири" в выездном матче в Новосибирске.

Вудкрофт: мы забрали от "Сибири" то, зачем приехали
© Sputnik Виталий Белоусов
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Накануне в матче КХЛ "зубры" обыграли новосибирцев со счетом 3:1, результативными бросками по воротам соперников отличились Александр Павлович, Андрей Степанов и Дмитрий Коробов. Единственную шайбу в ворота гостей забросил Маским Шалунов.

"Мы забрали из Новосибирска то, зачем приехали. Это была хорошая гостевая победа нашей команды", — отметил Вудкрофт после матча.

Он также поблагодарил соперников за то, что они смогли пробудить у динамовцев "внутреннего зверя", отметив, что хозяева сразу выбрали "тактику устрашения".

"Мы смогли не поддаться и переломить ход встречи в нашу пользу", — добавил главный тренер "зубров".

Следующий матч минское "Динамо" проведет на выезде с омским "Авангардом" 23 декабря, а новосибирцы сыграют дома с финским "Йокеритом".

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер "зубров" отметил, что тактика устрашения, избранная соперниками, пробудила у белорусских хоккеистов "внутреннего зверя" и помогла одолеть соперников.

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