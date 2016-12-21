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Вудкрофт: мы забрали от "Сибири" то, зачем приехали
22.12.2016 08:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру своих подопечных против игроков "Сибири" в выездном матче в Новосибирске.
© Sputnik Виталий Белоусов
Накануне в матче КХЛ "зубры"
"Мы забрали из Новосибирска то, зачем приехали. Это была хорошая гостевая победа нашей команды", — отметил Вудкрофт после матча.
Он также поблагодарил соперников за то, что они смогли пробудить у динамовцев "внутреннего зверя", отметив, что хозяева сразу выбрали "тактику устрашения".
"Мы смогли не поддаться и переломить ход встречи в нашу пользу", — добавил главный тренер "зубров".
Следующий матч минское "Динамо" проведет на выезде с омским "Авангардом" 23 декабря, а новосибирцы сыграют дома с финским "Йокеритом".
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Тренер "зубров" отметил, что тактика устрашения, избранная соперниками, пробудила у белорусских хоккеистов "внутреннего зверя" и помогла одолеть соперников.
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