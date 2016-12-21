МИНСК, 22 дек — Sputnik. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру своих подопечных против игроков "Сибири" в выездном матче в Новосибирске.



© Sputnik Виталий Белоусов КХЛ: минское "Динамо" одержало выездную победу в Новокузнецке

Накануне в матче КХЛ "зубры" обыграли новосибирцев со счетом 3:1 , результативными бросками по воротам соперников отличились Александр Павлович, Андрей Степанов и Дмитрий Коробов. Единственную шайбу в ворота гостей забросил Маским Шалунов.

"Мы забрали из Новосибирска то, зачем приехали. Это была хорошая гостевая победа нашей команды", — отметил Вудкрофт после матча.

Он также поблагодарил соперников за то, что они смогли пробудить у динамовцев "внутреннего зверя", отметив, что хозяева сразу выбрали "тактику устрашения".

"Мы смогли не поддаться и переломить ход встречи в нашу пользу", — добавил главный тренер "зубров".

Следующий матч минское "Динамо" проведет на выезде с омским "Авангардом" 23 декабря, а новосибирцы сыграют дома с финским "Йокеритом".