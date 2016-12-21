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«МЮ» намерен приобрести Гризманна летом

22.12.2016 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на 9-матчевую безголевую серию француза в чемпионате Испании, английский клуб планирует купить его по окончании сезона, сообщает Daily Mail.

В случае перехода Гризманн будет выступать в «МЮ» вместе с партнером по сборной Франции Полем Погба.

Ожидается, что за трансфер Гризманна «МЮ» придется заплатить свыше 60 миллионов фунтов.

 

 
 
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

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