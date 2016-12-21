﻿﻿ «МЮ» готов потратить на покупку Гризманна, Линделефа, Семеду и Бакайоко в 2017 году 180 млн фунтов. 21.by
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«МЮ» готов потратить на покупку Гризманна, Линделефа, Семеду и Бакайоко в 2017 году 180 млн фунтов

22.12.2016 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на два ближайших окна.

По информации The Telegraph, зимой манкунианцы планируют приобрести защитника «Бенфики» Виктора Линделефа за 38 миллионов фунтов, а летом — нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, еще одного защитника «Бенфики» Нелсона Семеду, а также хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Опция выкупа Гризманна составляет 84 миллиона фунтов, Семеду доступен по цене 25 миллионов, а Бакайоко – 35 миллионов.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на два ближайших окна.

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