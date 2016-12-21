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Фанат брестского «Динамо» Вася Пешеход: «В следующем сезоне планирую поход в Европу»

22.12.2016 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Один из самых известных болельщиков брестского «Динамо» Василий Николаев, знакомый всем как Вася-Пешеход, подвел итоги года как для себя лично, так и для команды, выразив надежду на более успешное завершение сезона-2017.

– Я очень устал и рад, что сезон наконец-то закончился. Сожалею, что не получилось «добить» количество пеших выездов до красивой цифры 20. Планировал совместить вместе несколько личных праздников: 134 выезда, 10 лет болельщицкого стажа, 20 пеших выездов и 25 прожитых лет. Получилось так, что день рождения отпраздновал в пути, но без особых излишеств. Разве что бутылочку пива позволил себе перед сном.

Люди узнавали, предлагали различную помощь в виде еды, денег и ночлега. Сложнее всего было во время последнего выезда сезона, когда шел в Минск на игру с «Крумкачами». Начались морозы, палатку поставить особо негде, поэтому ночевать приходилось в обычных кемпингах, где расстилал спальник и пытался заснуть. Именно тогда понял, что лето – это лучшее время для походов, хотя и там бывают жаркие дни.

Что касается футбола, то первый круг мне очень понравился. Парни доказали, что важны не деньги, а поддержка болельщиков, после каждого гола подбегали к сектору и благодарили нас. Из второй части сезона выделю выезд в Мозырь, куда прошел 430 километров и, как оказалось, не зря. Приятно, что и во втором круге, после прихода инвесторов и появления новых игроков, команда не потеряла связь с теми, кто за них болеет.

Лучший игрок сезона? Сложно сказать. Из легионеров понравился Джоэль Фамейе и Леандро Торрес, а среди белорусов – Павел Седько и Дмитрий Герман.

В следующем сезоне планирую поход в Европу. Надеюсь, команда не подкачает и сможет пробиться еврокубки.

Ожидания от следующего сезона огромны. Не знаю, получится ли пробиться в Лигу Евроы через Кубок, ведь случиться может всякое, но вот в чемпионате мы должны проявить себя во всей красе. Сам я уже не буду ходить пешком на выезда, но, само собой, команду поддерживать не брошу, – сказал Василий Николаев.

 
Теги: Минск
 
 
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