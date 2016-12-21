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Биатлон: англичане бойкотировали этап КМ в Тюмени, следующие норвежцы
22.12.2016 09:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Союз биатлонистов Великобритании объявил о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, сборные Норвегии и Чехии намерены последовать этому примеру, говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании, опубликованном на официальном сайте организации.
© Sputnik / Виктор Толочко
В декабре глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада, в которой утверждается, что
"IBU был проинформирован в понедельник, что совет Союза биатлонистов Великобритании принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени", — говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании.
Там отмечается, что Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. "Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России", — говорится в заявлении.
На этой неделе в чешских СМИ появились слова главы местного союза биатлонистов Иржи Хамзы, который заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и что также могут не поехать в Тюмень французы.
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Союз биатлонистов Великобритании объявил о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, сборные Норвегии и Чехии намерены последовать этому примеру,...
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