МИНСК, 22 дек — Sputnik. Союз биатлонистов Великобритании объявил о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, сборные Норвегии и Чехии намерены последовать этому примеру, говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании, опубликованном на официальном сайте организации.



© Sputnik / Виктор Толочко Дарья Блашко: надеюсь, российских биатлонистов не отстранят

В декабре глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах . Спустя время глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил . Было принято решение создать рабочую группу IBU, которая должна предоставить Исполкому рекомендации по допинг-случаям россиян 22 декабря. После этого организация вынесет решение по данному вопросу. Этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта.

"IBU был проинформирован в понедельник, что совет Союза биатлонистов Великобритании принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени", — говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании.

Там отмечается, что Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. "Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России", — говорится в заявлении.

На этой неделе в чешских СМИ появились слова главы местного союза биатлонистов Иржи Хамзы, который заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и что также могут не поехать в Тюмень французы.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга , а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

Сообщалось, что в случае потери Тюменью этапа КМ соревнования могут пройти в Раубичах .