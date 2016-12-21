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"Цмокі-Мінск" проиграли в Кубке ФИБА "Керменду"
22.12.2016 10:46 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии "Керменду" — 74:90 (14:22, 12:18, 23:19, 25:21). У столичных баскетболистов очки набирали: Джойс — 18, Милошевич — 12, Мещеряков — 11, Грей — 10, Киселюс — 8, Гагич — 7, Лашкевич, Кудрявцев — по 4.
"Цмокі-Мінск" выступают в группе N и оспаривают право сыграть в плей-офф турнира. В соперниках у минчан "Бней-Герцлия" из Израиля, французский "Нантер" и венгерский "Керменд".
В первом туре на домашней площадке "Цмокі-Мінск" со счетом 89:76 обыграли клуб из Израиля, а "Нантер" был сильней "Керменда" — 87:77. 21 декабря клуб из Нанта одержал вторую победу, обыграв в Израиле со счетом 73:55 "Бней-Герцлию".
После двух туров турнирное положение команд следующее:
1. "Нантер" — 4 очка
2. "Керменд" — 3
3. "Цмокі-Мінск" — 3
4. "Бней-Герцлия" — 2
Следующий матч в рамках Кубка ФИБА "Цмокі-Мінск" проведут 4 января в Нанте против "Нантера".
Алесь Левчук, БелаПАН
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Минск, 22 декабря. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" во втором туре основного раунда Кубка ФИБА уступил 21 декабря в Венгрии "Керменду" — 74:90 (14:22, 12:18, 23:19,...
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