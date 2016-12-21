МИНСК, 22 дек — Sputnik. Белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта объявила о завершении карьеры, сообщает издание "Спортивная панорама".

В последний раз на ковер спортсменка выйдет на международных соревнованиях по художественной гимнастике среди детей Baby Cup BSB Bank, финал которых состоится 23 декабря в столичном Дворце спорта.

"Если это мой завершающий выход на ковер, то можно сказать, что над этой программой работала всю жизнь. Хочется уйти красиво. Пожалуй, каждый спортсмен стремится к этому. Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена. Уверена, что на предстоящем Baby Сuр их уже можно будет увидеть", — сказала Станюта.

"Художница" не стала раскрывать все секреты своей программы. "Не хочу раскрывать карты, но зрителей ждет сюрприз. Надеюсь, всем понравится гала-концерт, где и будет представлен мой номер", — пояснила она.

Решение завершить карьеру зрело долго

Станюта принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро: в индивидуальном многоборье спортсменка заняла пятое место. В предолимпийский год белоруска взяла бронзу Чемпионата мира за упражнение с мячом и серебро в командном многоборье.



© Sputnik/ Констанция Ждановская Мелита Станюта: медалей у меня восемь коробок

В сезоне 2016 года Станюта участвовала во всех этапах серии Гран-При: в Москве, Тье, Брно и Бухаресте; и в шести этапах Кубка мира (Эспоо, Пезаро, Минск, Гвадалахара, Берлин, Казань), пропустив старты в Лиссабоне, Ташкенте, Софии и Баку.

"На самом деле в последние пару месяцев понимала, что прошедший сезон, вероятнее всего, станет для меня заключительным", — продолжила Станюта.

По ее словам, в одночасье принять решение о завершении карьеры невозможно. "Оно зрело в моей голове весьма долго, были определенные сомнения. Впрочем, считаю, что лучше уйти именно сейчас", — сказала гимнастка.

Душа болит

Завершение карьеры Станюта назвала трудным шагом. "Все же двадцать лет отдавала всю себя любимому делу, и никакие сложности или травмы не могли меня остановить", — уточнила она.

Гимнастка заметила, что "все хорошее когда-нибудь заканчивается". "А в художественной гимнастике этот момент наступает гораздо раньше. Мне немного горько об этом говорить, душа все же болит", — сказала Станюта.

Она призналась что ни о чем не жалеет, хотя выступления в юниорах вызывали у нее "определенные переживания". Но опыт, по словам спортсменки, приходит со временем, и на неудачи смотришь по-другому.

"Наверное, жалею, что иногда не слушала тренеров, действовала самостоятельно. Ведь заметный отрезок карьеры попадает как раз на переходный возраст. Возможно, где-то мне хотелось большего. Но в глобальном плане ни о чем не жалею", — сказала она.

Станюта поблагодарила весь тренерский коллектив, который с ней работал и позволил достичь высот в художественной гимнастике.