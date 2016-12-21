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Румбутис близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси

22.12.2016 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, Людас Румбутис близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси. Некоторые источники утверждают, что Румбутис уже согласовал условия контракта с АБФФ, однако сам специалист в беседе с корреспондентом Tribuna.com опровергнул эти сведения.

Напомним, ранее в список кандидатов входили Владимир Журавель (возглавил «Динамо-Брест»), Алексей Меркулов, Александр Седнев, Михаил Мархель и Сергей Солодовников.

Последним местом работы Румбутиса в роли главного тренера был «Партизан». В 2009 году он некоторое время совмещал функции главного тренера и директора клуба. До этого Румбутис возглавлял «Неман» (2007-2008).

Также Румбутис входит в исполком и Бюро исполкома АБФФ.

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, Людас Румбутис близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси.

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