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Румбутис близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси
22.12.2016 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Людас Румбутис близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси. Некоторые источники утверждают, что Румбутис уже согласовал условия контракта с АБФФ, однако сам специалист в беседе с корреспондентом Tribuna.com опровергнул эти сведения.
Напомним, ранее в
Последним местом работы Румбутиса в роли главного тренера был «Партизан». В 2009 году он некоторое время совмещал функции главного тренера и директора клуба. До этого Румбутис возглавлял «Неман» (2007-2008).
Также Румбутис входит в исполком и Бюро исполкома АБФФ.
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Как стало известно Tribuna.com, Людас Румбутис близок к тому, чтобы возглавить молодежную сборную Беларуси.
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