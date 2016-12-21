﻿﻿ «Сент-Этьен» – «Нанси». Черник провел второй «сухой» матч в чемпионате Франции. 21.by
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«Сент-Этьен» – «Нанси». Черник провел второй «сухой» матч в чемпионате Франции

22.12.2016 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 19-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Нанси» сыграли вничью (0:0).

Ворота гостей защищал белорусский вратарь Сергей Черник. Отметим, что провел второй «сухой» матч в чемпионате Франции. Всего Черник принял участие в 6 играх французского чемпионата (дважды выходил на замену в концовках матчей), пропустил 4 мяча.

После 19-и матчей «Нанси» занимает 13-е место в Лиге 1.

Подробная статистика Черника здесь.

 
 
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В матче 19-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Нанси» сыграли вничью (0:0).

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