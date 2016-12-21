|
«Сент-Этьен» – «Нанси». Черник провел второй «сухой» матч в чемпионате Франции
22.12.2016 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 19-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Нанси» сыграли вничью (0:0).
Ворота гостей защищал белорусский вратарь Сергей Черник. Отметим, что провел второй «сухой» матч в чемпионате Франции. Всего Черник принял участие в 6 играх французского чемпионата (дважды выходил на замену в концовках матчей), пропустил 4 мяча.
После 19-и матчей «Нанси»
Подробная статистика Черника
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 19-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Нанси» сыграли вничью (0:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии