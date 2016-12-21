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Делегация брестского «Динамо» вернулась со стажировки в «Ювентусе»

22.12.2016 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Делегация футбольного клуба «Динамо-Брест» вернулась со стажировки в туринском «Ювентусе».

Представители клуба в лице Владимира Журавля, Максима Краснобаева, Сергея Ковальчука и Андрея Прокопюка лично ознакомилась с функционированием итальянского клуба. Компанию им составил экс-полузащитник сборной СССР, «Ювентуса» и «Динамо-Минск» Сергей Алейников, проживающий сейчас в Италии.

17 декабря состоялся центральный матч первого круга итальянской серии «А», в котором «Ювентус» минимально обыграл «Рому» — 1:0. Кроме организационных моментов непосредственно во время игры, гостям был продемонстрирован тренировочный центр и база второй команды, где состоялось знакомство с известным в прошлом защитником Фабио Гроссо.

Ранее Сергей Ковальчук и Андрей Прокопюк стажировались в Голландии, где познакомились с работой «Фейеноорда» и «Экселсиора».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Делегация футбольного клуба «Динамо-Брест» вернулась со стажировки в туринском «Ювентусе».

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