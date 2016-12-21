Как стало известно Tribuna.com, 30-летний защитник Александр Сачивко продолжит карьеру в минском «Динамо». Информацию о том, что Сачивко покинет «Минск» подтвердил директор клуба Игорь Шлойдо.

– Не знаю, насколько правда то, что Сачивко перейдет в «Динамо». Знаю, что он написал заявление об уходе из «Минска», а информацию, где он продолжит карьеру, подтвердить я не могу.

- Если он и перейдет куда-то, то клуб за него компенсацию не получит?

– Да, у него заканчивается контракт, – сказал Шлойдо.

Сачивко выступал за «Минск» с 2005 года, провел за клуб 298 матчей в первой и высшей лигах, забил 19 мячей (6 в сезоне 2016). Подробная статистика защитника здесь .